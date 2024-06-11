موعد مباراة اليابان وسوريا بتصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية مواجهة قوية تجمع المنتخب الياباني بنظيره السوري، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.



ومن المنتظر أن تستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا منافسات كأس العالم المقبلة، بعدما حصلوا على شرف استضافة البطولة.

ومن المتوقع أن تشهد مواجهة المنتخب الياباني والسوري قوة وإثارة كبيرة، خاصة وأن المنتخبان يرغبان في تحقيق الفوز.

موعد مباراة اليابان وسوريا

تنطلق مواجهة المنتخب الياباني أمام نظيره السوري في تمام الواحدة والربع ظهر اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "إيدسون بيس" بهيروشيما.

القنوات الناقلة لمباراة اليابان وسوريا

تُنقل مواجهة المنتخب الياباني أمام السوري عبر قناة "الكأس 2"، والتي حصلت على حقوق بث المباراة.