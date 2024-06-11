السعودية والأردن.. الموعد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد العالم العربي لمواجهة قوية ومثيرة، تجمع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بنظيره الأردني، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.



ومن المتوقع أن تشهد مواجهة المنتخب السعودي إثارة وقوة كبيرة، على غرار مواجهات المنتخبات تاريخيًا، والتي دائمًا ما تحمل قوة وندية وحماس.

موعد مباراة السعودية والأردن بتصفيات المونديال

تنطلق مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني في تمام التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "الأول بارك" معقل النصر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن

تُنقل مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني عبر شبكة قنوات "ssc" السعودية، بالإضافة إلى قنوات أخرى.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 13نقطة، بينما يأتي نظيره الأردني وصيف المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث ب 5 نقاط، وباكستان متذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.