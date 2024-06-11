شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يصحح أخطاء الوديات فى الزمالك استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة سيراميكا فى المباراة التى تجمع الفريقين الجمعة المقبل 14 يونيو، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى.

ويعكف البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى على استغلال فترة التوقف الدولى لارتباط المنتخب بالمشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، فى تجهيز اللاعبين والفريق للمباريات المقبلة فى محاولة للمنافسة على بطولة الدورى.

ويسعى جوميز لتصحيح أخطاء الفريق التى تم الوقوع فيها خلال المباريات الودية التى تم خوضها الاسبوع الماضى، حيث تم مواجهة النصر الثلاثاء الماضى وانتهى اللقاء بفوز الابيض بثلاثية مقابل هدف، كما التقى الفريق مع البنك الاهلى وانتهت المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.