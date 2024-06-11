شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الاتحاد السكندرى فى ثالث جولات نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالثلاثاء، 11 يونيو 2024 06:30 ص
يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى رجال مع الاتحاد السكندرى ، اليوم الثلاثاء، فى ثالث مباريات الدور النهائي من بطولة دورى السلة، والتى يستضيفها استاد القاهرة.
وتقام المباريات بنظام best of 5 حيث يلتقى الفريقان فى 5 مباريات، والفريق الفائز فى 3 مباريات يتوج باللقب.
وفاز الاتحاد السكندري فى أول مباراة على الاهلى بنتيجة 71/69، بينما فاز الأهلى فى الجولة الثانية بنتيجة 79/83.
تقام المباريات أيام 7 و 9 و 11و 13 يونيو باستاد القاهرة ، بينما تقام مباراة فاصلة يوم 14 حالة تعادل الفريقان في مرات الفوز والخسارة.
يتكون طاقم التحكيم للمباريات من اللاتيفى مارتنز كولوفيزك، ويعاونه مواطنه جاتس سالين، والبورتريكى روبرتو فاسكوز.
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