شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه زد إف سى ودياً اليوم استعداداً لإنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال مساء اليوم، الثلاثاء، مباراة ودية مع زد إف سى بالقاهرة استعداداً لمواجهة إنبى فى الدوري المصري.

وحرص الجهاز الإداري للفريق على تنظيم سلسلة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية، للحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل استئناف مسابقتي الدوري وكأس مصر.

وسقط فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال أمام بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الاحد الماضى على استاد الإسماعيلية.

سجل هدف فريق الإسماعيلى الوحيد أحمد محسن، بينما جاءت ثلاثية بروكسى عن طريق مدحت فقوسة وحسام بركات وميسى، فى المباراة الذى اشرك خلالها إيهاب جلال مجموعة من الناشئين واللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسى للاطمئنان عليهم.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 29.

وشهد آخر ظهور للإسماعيلى بالدوري التعادل مع البنك الأهلى بهدفين لكل فريق، فيما حقق الدراويش انتصاراً بهدفين مقابل هدف على فريق القناة في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

ويعكف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى رحلة استكشاف فريق انبى بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى بحثاً عن حصد انتصار جديد للدراويش بالمسابقة المحلية.