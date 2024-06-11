يزن النعيمات على رأس تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية بتصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث المنتخب الأردني الأول لكرة القدم عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره السعودي، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.



ويرغب المدرب المغربي الحسين عموتة في تحقيق الفوز على الأخضر السعودي، على الرغم من أن المباراة فر معقل الأخير ووسط جماهيره.

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

الدفاع: إحسان حداد، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان.

الوسط: ابراهيم سعادة، محمود مرضي، نور الروابدة.

الهجوم: موسى التعمري، يزن النعيمات، علي علوان.



السعودية والأردن.. الموعد والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني في تمام التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "الأول بارك" معقل النصر.

فيما سيتم إذاعة موقعة المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني عبر شبكة قنوات "ssc" السعودية، بالإضافة إلى قنوات أخرى.

يذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 13نقطة، بينما يأتي نظيره الأردني وصيف المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث ب 5 نقاط، وباكستان متذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.