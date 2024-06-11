شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه كوت ديفوار فى الودية الثانية استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، فى السابعة مساء اليوم، المباراة الودية الثانية أمام نظيره الإيفواري باستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأدى المنتخب الأولمبى المباراة الودية الأولى أمام كوت ديفوار مساء الجمعة الماضى، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله مصطفى سعد "ميسى" صانع ألعاب منتخب مصر الأولمبى عقب استغلال خطأ مدافعى منتخب كوت ديفوار.

ويسعى ميكالى فى هذه المباراة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الودية الأولى، كما يسعى لحسم المراكز الثلاثة التي تحتاج للتدعيم بلاعبين كبار قبل اعلان القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد باريس يوم 3 يوليو المقبل.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض، خاصة أن الفريق العاجي منتخب أوليمبي قوي يضم عددا كبيرا من المحترفين، وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة، حيث خسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فازعلى نظيره العراقي برباعية نظيفة .

وانتظم المنتخب الأوليمبي، بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني، فى معسكره المغلق بالقاهرة في الأول من الشهر الجاري استعدادا لوديتي كوت ديفوار يومي 7 و 11 يونيو الجاري بإستاد القاهرة ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى الأولمبياد.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي كلا من: "حمزة علاء، علي الجابري، محمد السيد سيحا، ومحمد نديم، أحمد سيد عبد النبي حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، أحمد عيد، إياد العسقلاني، محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، زياد كمال، على زعزع، أسامة فيصل وبلال مظهر".