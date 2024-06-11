شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع عن التعاقد مع حارس مرمى جديد والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على عدم التعاقد مع حارس مرمى للفريق خلال الميركاتو الصيفى، والاكتفاء بالحراس المتواجدين بالفريق، وذلك بعد الاتفاق المبدئي بين إدارة الزمالك والثنائي محمد عواد ومحمد صبحى على تجديد تعاقدهما مع الأبيض، حيث تنتهى عقودهما بنهاية الموسم الجارى ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة الزمالك.

وبجانب عواد وصبحى، هناك الثنائى عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسا الفريق أيضا، وبالتالى لن يحتاج الفريق إلى حارس مرمى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن جوميز قام بتصعيد عمر عبد العزيز ومحمود الشناوى للفريق الأول، وتوقف أى مفاوضات لضم حراس مرمى خلال الفترة المقبلة فى ظل تألق الثنائى.

وكان محمد صبحى تراجع عن الانضمام لبيراميدز ورحب بالبقاء بالزمالك وتجديد تعاقده مع الأبيض، وهو ما لاقى سعادة فى الزمالك بأن اللاعب موهوب وصغير السن أيضا.

يذكر أن الزمالك سبق ودخل فى مفاوضات مع أكثر من حارس مرمى من اندية مختلفة إلا أنه تم التراجع عن الفكرة تحسبا لعدم انتهاء أزمة القيد التى يعانى منها الفريق.