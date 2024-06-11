أوروبا 2024: هولندا تتلقى ضربة موجعة بغياب دي يونغ للإصابة

الرياص - اسماء السيد - روتردام (هولندا): تلقت هولندا ضربة موجعة عقب غياب صانع الألعاب فرنكي دي يونغ غير المتماثل للشفاء من اصابة في كاحله عن نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا التي تنطلق هذا الاسبوع، وفقاً لما أعلن الإتحاد الهولندي لكرة القدم.

وقال الاتحاد المحلي للعبة بعد فوز المنتخب على إيسلندا 4 صفر ودياً في روتردام الإثنين في الاستعداد الاخير للبطولة القارية، إن الاختبارات الطبيّة التي أجريت الأحد والاثنين أظهرت أن كاحل لاعب خط الوسط المصاب ليس قويا بما فيه الكفاية.

وسيعود دي يونغ (27 عاماً) إلى إسبانيا للاستعداد للموسم المقبل مع ناديه برشلونة.

وكان دي يونغ صرّح قبل أيام قليلة "يجب أن أحرص على ألاّ تصبح الإصابة مزمنة ولا أريد إجراء عملية جراحية".

وتم إبلاغ لاعبي المنتخب البرتقالي بانسحاب دي يونغ قبل ودية إيسلندا.

علّق مدافع نايثن أكيه مدافع مانشستر سيتي الانكليزي على غياب دي يونغ، قائلاً "الجميع توجه إليه مباشرة. الأمر صعب عليه، وصعب علينا. لقد جاء في وقت صعب. فرنكي لاعب مهم بالنسبة لنا وهو رائع في المجموعة".

كما خسر المدرب رونالد كومان جهود تيون كومبماينرز الذي يلعب أيضاً في خط الوسط، وأصيب في فخذه خلال عملية الإحماء مساء الاثنين.

وأبدى مدافع برشلونة السابق قلقه حيال مشاركة لاعب أتالانتا الإيطالي في النهائيات، قائلاً "هي ليست علامة جيدة، سنجري بعض الاختبارات وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

ومن المتوقع أن يعمد كومان إلى خيارات بديلة لتعويض الغيابات، ولكن من دون أن يكشف عن أسماء جديدة الاثنين.