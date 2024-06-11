وسام أبو علي يقود تشكيل فلسطين المتوقع أمام أستراليا

ياسر رشاد - القاهرة - يطمح المنتخب الفلسطيني في تحقيق الفوز على نظيره الأسترالي في المباراة التي تأتي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.



وكان المنتخب الفلسطيني قد نجح في تقديم نتائج مميزة خلال نهائيات كأس آسيا الماضية، بعد المستويات الكبيرة التي ظهر عليها لاعبيه.

تشكيل فلسطين المتوقع أمام أستراليا

حراسة المرمى: رامي حمادة.

الدفاع :ميلاد تيرمانيني،محمد صالح، محمد خليل، البطاط.

الوسط: عطاء جابر ، جوناثان زوريلا، عدي خروب.

الهجوم : وسام ابو علي ، عدي الدباغ ، تامر صيام.

موعد مباراة أستراليا وفلسطين والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق موقعة المنتخب الأسترالي أمام نظيره الفلسطيني في تمام الثالثة وعشر دقائق مساءًا، في المباراة التي يشهدها ملعب "HBF Park".

بينما سيتم إذاعة مواجهة فلسطين أمام أستراليا عبر شبكة قنوات الكأس، صاحبة حقوق بث تصفيات كأس العالم لقارة آسيا في الشرق الأوسط.

يذكر أت منتخب أستراليا يأتي على صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق 7 نقاط عن فلسطين الوصيف، بينما يحتل لبنان المركز الثالث بثلاث نقاط.