شكرا لقرائتكم خبر عن العروض الخارجية تحسم مصير أليو ديانج مع الأهلي الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر لم يتلق أى عروض خارجية الفترة الماضية، ولا يوجد أى شيء يخص مصير اللاعب فى الانتقالات الصيفية المقبلة، والأقرب هو بقاء اللاعب فى صفوف الفريق، لاسيما أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر متمسك ببقاء اللاعب ولم يطلب رحيله.

وأكد المصدر، أنه حال وصول عرض رسمي وبمقابل مالي مناسب للنادي سيتم مناقشته والبت فيه، وأن مسئولي القلعة الحمراء لا يمانعون بيع اللاعب المالي حال وصول عرض مناسب للنادي واللاعب، لاسيما مع وجود أكثر من بديل للاعب فى وسط ملعب الأهلي، مثل مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومعهم الشاب الصاعد مصطفى أبو الخير.

وفي حال عدم وصول عروض خارجية سيستمر أليو ديانج مع الأهلي، لاسيما أن مارسيل كولر المدير الفني لا يمانع بقاء اللاعب ويعتبره من اللاعبين المميزين، ولكن عانى من إصابة في الركبة الفترة الماضية أبعدته فترة طويلة عن الفريق الأحمر، قبل أن يعود للمشاركة في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي ويعلن جاهزيته للمباريات، ومن ثم انضمامه لمنتخب مالي فى تجمعه بشهر يونيو الجاري.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو في السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.