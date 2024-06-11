شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب جوميز بتقليل الصفقات المطلوبة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق تقليل عدد الصفقات المنتظر التعاقد معها خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، خاصة أن الفريق به العديد من اللاعبين المميزين فى مختلف المراكز.

واستقر الزمالك على طلب ذلك من جوميز بعدما أكد المدير الفني للزمالك أن فريقه يحتاج للعديد من التدعيمات خلال فترة الانتقالات المقبلة، وليس في الوقت الحالي، وأن الزمالك في حاجة إلى 8 صفقات لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل

وقرر مجلس الزمالك أن يتم خلال الجلسة المنتظرة مع المدير الفنى لتحديد متطلباته أن يحدد مراكز بعينها تحتاج إلى تدعيم بحيث لا يتخطى عدد الصفقات المطلوبة فى الصيف لاعبين أو ثلاثة على الأكثر، مع الاعتماد على بعض اللاعبين من قطاع الناشئين والشباب فى ظل تألقهم مؤخراً، على أن يتم تصعيد الأفضل منهم لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة ، لزيادة الاحتكاك والتجانس مع الفريق الاول، وبالتالى يكون قد تم تحهيزهم بالشكل الأمثل للموسم الجديد، بالتنسيق بين الجهاز الفنى للفريق الأول ، وبدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.