شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بالذكرى الأولى للنجمة الأفريقية الـ11: أسعد الله صباحكم والان مع تفاصيل الخبر

احتفل النادى الأهلى بالذكرى الأولى لتتويج الفريق بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ11، التى فاز بها على حساب الوداد المغربى يوم 11 يونيو 2023.

ونشرت صفحات الأهلى عبر مواقع التواصل الاجتماعى صورة لاحتفال محمد عبد المنعم مع على معلول بالهدف الذى سجله الأول من صناعة الثانى أمام الوداد فى المباراة التى جمعتهما يوم 11 يونيو، معلّقة على الصورة: أسعد الله صباحكم.

وحسم الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا النسخة الماضية بالفوز 2-1 على الوداد بالقاهرة والتعادل معه بهدف لمثله في المغرب، قبل أن يحافظ الأهلي على اللقب الأفريقي للمرة الـ12 على حساب الترجي، حيث تعادل معه سلبياً بتونس فى لقاء الذهاب وفاز عليه بهدف نظيف بالقاهرة فى مباراة العودة يوم 25 مايو الماضى.



الاهلي يحتفل

من ناحية أخرى، حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن كولر طلب ضم 5 لاعبين فى 4 مراكز خلال الصيف الجاري، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات فى مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التي يرغب فيها، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.