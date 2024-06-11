شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة الدولى بعد التعادل مع غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة المنتخب الوطنى إلى مطار القاهرة الدولى قبل قليل، بعد التعادل مع منتخب غينيا بيساو 1/1، فى المباراة التى جمعت المنتخبين أمس الاثنين فى غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



حسام حسن ومحمد صلاح



حسام حسن



لاعبو المنتخب



تريزيجية



جمال علام



الدرندلي



محمد صلاح

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره إثيوبيا يوم 17 مارس 2025 في إطار مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويخوض الفراعنة مباراة ثانية في التجمع ذاته يوم 24 من نفس الشهر أمام سيراليون.

وخاض منتخب مصر خلال معسكر شهر يونيو مواجهتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وحسم الفراعنة المباراتين بفوز على بوركينا فاسو في الجولة الثالثة، وتعادل مع غينيا بيساو في الجولة الرابعة.

وحافظ منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات بعد أن حصد 10 نقاط من 4 جولات، فيما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى النقطة 6 في الوصافة.

ويقع منتخبا مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب أثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو.