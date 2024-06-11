الإمارات والبحرين في مواجهة عربية خالصة بتصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مواجهة عربية خالصة بين الإمارات والبحرين مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات.

منتخب الإمارات..

وينفرد المنتخب الإماراتي بصدارة ترتيب المجموعة الثامنة في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 15 نقطة بعد تحقيق العلامة الكاملة ويليه البحرين في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويبحث منتخب الإمارات عن تأكيد تفوقه مجددًا على نظيره منتخب البحرين بعد انتهاء لقاء الذهاب لصالح الفريقين بنتيجة هدفين دون مقابل لصالح الأبيض، حيث يبحث الإمارات عن مواصلة انتصاراته وتحقيق الانتصار السادس.

وكانت أخر نتائج المنتخب الإماراتي هي الفوز على نيبال برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين في إطار مواجهات الجولة الخامسة.

منتخب البحرين..

وعلى الجانب الأخر يبحث منتخب البحرين عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الاقتراب من صدارة الترتيب، كما يبحث عن رد اعتباره بعد الخسارة التي تعرض لها أمام منتخب الإمارات في مباراة الذهاب.