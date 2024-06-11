المنتخب الأولمبي يواجه كوت ديفوار استعدادا لأولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، مواجهة ودية جديدة مع كوت ديفوار على استاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء اليوم ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد واجه كوت ديفوار الأسبوع الماضي واستطاع الفوز بهدف سجله مصطفى سعد "ميسى" صانع ألعاب منتخب مصر الأولمبى عقب استغلال خطأ مدافعى منتخب كوت ديفوار.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي اللقاء الثاني أمام كوت ديفوار بهدف تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الودية الأولى، كما يسعى لحسم المراكز الثلاثة التي تحتاج للتدعيم بلاعبين كبار قبل اعلان القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد باريس يوم 3 يوليو المقبل.

قائمة المنتخب الأولمبي

"حمزة علاء، علي الجابري، محمد السيد سيحا، ومحمد نديم، أحمد سيد عبد النبي حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، أحمد عيد، إياد العسقلاني، محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، زياد كمال، على زعزع، أسامة فيصل وبلال مظهر".