دي يونج يوجه رسالة للجماهير بعد غيابه عن هولندا في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - ترك النجم الهولندي فرينكي دي يونج رسالة بعد تأكد غيابه المنتخب الملقب بالطواحين خلال بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وكان الاتحاد الهولندي قد أعلن غياب فرينكي دي يونج عن كأس أمم أوروبا 2024، بسبب عدم تعافيه من إصابة في الكاحل.

وقال دى يونج في تصريحات صحفية "أنا حزين، ومحبط، لعدم مشاركتي مع المنتخب في اليورو، كاحلي يحتاج للوقت من أجل التعافي، لطالما رغبتي كانت تمثيل بلدي في المحافل الكبرى".

وأضاف "إنه حلم وشرف عظيم لي أن أردد النشيد الوطني وأنا أرتدي قميص المنتخب".

انتفادات لاذعة..

وكان رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا قد وجه انتقادات شديدة لنادي برشلونة لتعاملهم مع اصابة فرانكي دي يونج حيث تم مشاركة الاعب في بعض الاحيان وهو لم يكتمل الشفاء في عدة مباريات حتى تمت الاصابة بشكل كامل خلال مباراة برشلونة وريال مدريد حيث قال رونالد كومان : تم التعامل مع الاصابة بشكل غير احترافي ونحن نعاني الان من التبعات مع المنتخب .

ويتواجد المنتخب الهولندي في المجموعة الرابعة في بطولة يورو 2024 رفقة منتخبات بولندا وفرنسا والنمسا.