كوت ديفوار تسعى لتعزيز صدارتها في تصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة كينيا مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعى منتخب كوت ديفوار لمواصلة مسيرة الانتصارات التي يسير عليها في مجموعته بعد تحقيقه العلامة الكاملة في أول 3 مباريات، ليتصدر مجموعته.

ويهدف منتخب الأفيال الإيفوارية لتحقيق الفوز من أجل حصد الثلاث نقاط، لتعزيز صدارته في مجموعته السادسة التي تضم الجابون، وكينيا، وبوروندي وجامبيا، وسيشل.

ويعتلي منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط بعد تحقيق 3 انتصارات دون تلقي هزيمة خلفه الجابون بـ 6 نقاط بعد تحقيقه الانتصار في مباراتين وخسارته مباراة واحدة، بينما يأتي منتخب كينيا ثالثا بـ 4 نقاط.

ونجح منتخب الأفيال في تحقيق الفوز أمام منافسه المباشر الجابون، بعدما فاز عليه بنتيجة 1-0 بتوقيع سيكو فوفانا ليحصد الثلاث نقاط.





موعد مباراة كوت ديفوار وكينيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال:

تبدأ مباراة كوت ديفوار وكينيا في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرا بتوقيت ساحل العاج.



وكان منتخب كوت ديفوار نجح في تحقيق بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي استضافها على أراضيه بعد التفوق على نيجيريا في النهائي بهدفين لهدف.