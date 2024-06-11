تأجل لما يزيد على 8 أشهر .. محمود الخطيب يغادر مصر لإستكمال برنامجه العلاجي

الشارقة - اميمة ياسر - يغادر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، لاستكمال برنامجه العلاجي، الذي تأجل لما يزيد على 8 أشهر.

وكان محمود الخطيب قد قطع رحلته العلاجية في شهر أكتوبر الماضي، وعاد للقاهرة بسبب الأزمة الصحية التي مر بها الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الأهلي عبر شبكة الإنترنت، أن الخطيب اضطر إلى البقاء في مصر وعدم تنفيذ برنامجه العلاجي أثناء الأزمة الصحية للعامري فاروق، رغم أنه كان يستلزم ابتعاده عن أي ضغوط سواء نفسية أو مرتبطة بالعمل، وفقًا لتعليمات الأطباء لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأشار الموقع الرسمي إلى أن الخطيب تحامل على نفسه وفضل الاستمرار في ممارسة مهام عمله داخل النادي.

وواصل الموقع الرسمي أن الخطيب بعدما تلقى مؤخرًا العديد من التحذيرات من قبل الطبيب المعالج، قام بإجراء بعض الفحوصات التي أكدت نتيجتها حاجته الماسة إلى ضرورة السفر بشكل عاجل، لاستكمال برنامجه العلاجي، والبقاء في الخارج تحت الإشراف الطبي.