منتخب مصر يحتفل بالمباراة الـ 100 لطبيب الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - حرص منتخب مصر بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن ،على الإحتفال بمحمد أبو العلا طبيب المنتخب بعد وصوله للمباراة رقم ١٠٠ في تاريخه ، والتواجد على رأس الجهاز الطبي للمنتخب منذ عام ٢٠١٥ .

وأهدى المنتخب قميص يحمل توقيعات اللاعبين لطبيب المنتخب محمد أبو العلا .

وتعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بهدف فى الجوله الرابعه للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم عام ٢٠٢٦ ليرتفع رصيده إلى عشر نقاط منصدرا مجموعته. وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول تعرض مصطفى محمد مهاجم المنتخب لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي أقيمت بغينيا بيساو، وسيخضع اللاعب لآشعة بعد العودة للقاهرة.