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موعد مباراة فلسطين وأستراليا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب فلسطين لمواجهة نظيره أستراليا في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

 

وضمن منتخب فلسطين التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد تعادله سلبيا في الجولة الماضية مع لبنان، ليحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط.

بيتما يتصدر مستضيف اللقاء منتخب أستراليا جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة بفارق 7 نقاط عن فلسطين الوصيف، بينما يحتل لبنان المركز الثالث بثلاث نقاط.

 

وحسب نظام التصفيات، يصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلهما إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في .

ويتواجد منتخب فلسطين في المجموعة الأخيرة التي تضم إلى جواره منتخبات أستراليا ولبنان وبنجلاديش.

 

موعد مباراة فلسطين وأستراليا

تنطلق مباراة فلسطين وأستراليا في تمام الساعة الثالثة وعشر دقائق مساء بتوقيت مصر والسعودية وفلسطين.

 

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وأستراليا

يمكنك مشاهدة مباراة فلسطين وأستراليا عبر شبكة قنوات الكأس، صاحبة حقوق بث تصفيات كأس العالم لقارة آسيا في الشرق الأوسط.

 

وتقام مواجهات دور المجموعات بتصفيات قارة آسيا بوجود 36 منتخبًا بواقع 11 فريقًا متأهلين من الدور التمهيدي، و25 أصحاب التصنيف الأول في القارة، تم توزيعها إلى 9 مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات.

وتلعب تصفيات آسيا للمنتخبات بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى المرحلة النهائية الحاسمة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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