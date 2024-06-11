كولر يصدم مصطفى شوبير في الاهلي

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي صدمة إلى مصطفى شوبير لاعب الفريق، وذلك لرغبته في الدفع بمحمد الشناوي في المباريات مرة أخرى,

واستقر كولر على عودة محمد الشناوي للمشاركة أساسيًا في المباريات خلال الفترة القادمة، نظرًا لعودته للمشاركة مع منتخب مصر في مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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وحقق منتخب مصر الفوز على بوركينا فاسو فيما تعادل مع منتخب غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد عشر نقاط، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو في الوصافة بست نقاط.

من جهة أخرى يستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره فاركو يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق من 15 مباراة.