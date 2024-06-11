أبرزهم معلول ووسام.. غيابات بالجملة في الاهلي قبل مواجهة فاركو بالدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره فاركو، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن النادي الاهلي غدد من اللاعبين بسبب الإصابة، حيث يغيب الدولي التونسي علي معلول بسبب الإصابة بقطع في وتر اكيلس، كما يغيب الدولي الفلسطيني وسام أبو علي بسبب إصابته في الكاحل رفقة منتخب بلاده في مباراة لبنان بتصفيات آسيا.

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وتقرر أن يغيب الثنائي أليو ديانح لمشاركته مع منتخب مالي في مباراة مدغشقر بتصفيات كأس العالم، فيما يغيب بيرسي تاو أيضًا لمشاركته مع منتخب جنوب إفريقيا في مباراة زيمبابوي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره فاركو يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 15 مباراة.