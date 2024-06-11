حارس الاهلي على رادار بيراميدز

دخل مسئولو نادي بيراميدز في مفاوضات مع محمود الزنفلي حارس الاهلي المعار من صفوف نادي الداخلية، وذلك تمهيدًا لضمه بنهاية الموسم الجاري.

وانضم محمود الزنفلي إلى النادي الاهلي في الميركاتو الشتوي الأخير على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي الداخلية.

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ودخل مسئولو بيراميدز في مفاوضات مع محمود الزنفلي؛ وذلك تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي القادم، خاصة بعد تأكد رحيله عن النادي الاهلي.

وكان مسئولو الاهلي قد ضموا الزنفلي في الميركاتو الشتوي الأخير، وذلك بعد إصابة محمد الشناوي في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

واستقر مسئولو الاهلي على انهاء إعارة الزنفلي بنهاية الموسم الجاري، خاصة بعد عودة محمد الشناوي، وظهور مصطفى شوبير بشكل مميز خلال الفترة الأخيرة.

وكان مصطفى شوبير قد ساهم في تتويج النادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الأخير، بالفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه رامي ربيعة.