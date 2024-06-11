تطورات إصابة مصطفى محمد مع منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات إصابة مصطفى محمد في مباراة مصر وغينيا بيساو، التي لعبت أمس ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “إصابة مصطفى محمد عبارة عن كدمة في أربطة الركبة الداخلية، واللاعب سيحتاج إلى فترة تأهيل قبل العودة للمشاركة في المباريات”.

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ومن المقرر أن يجري مصطفى محمد آشعة أخرى خلال الساعات القليلة القادمة من أجل التعرف أكثر على طبيعة الإصابة، ومدة الغياب.

وتعادل منتخب مصر أمس بهدف لمثله أمام نظيره غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد عر نقاط، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو في الوصافة بست نقاط.

وكانت آخر مرة تأهلت فيها مصر إلى نهائيات كأس العالم ترجع إلى عام 2018 في البطولة التي لعبت بروسيا، وشهدت خروج مصر من الدور الأول.