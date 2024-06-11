حقيقة العروض السعودية لرحيل كهربا عن الاهلي

تداولت أنباء خلال الساعات الماضية عن تلقي محمود عبد المنعم كهربا، لعدة عروض سعودية للرحيل عن النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي.

وكان كهربا قد خرج من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر، وذلك بعد انضمام الدولي الفلسطيني وسام أبو علي في الميركاتو الأخير لتدعيم مركز المهاجم الصريح.

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وعلم “كورة 365” على أن محمود كهربا لم يتلق أي عروض للرحيل عن النادي الاهلي في الوقت الحالي، وأن ما يتردد ما هو إلا إشاعات، واللاعب مستمر مع الفريق ولن يرحل عن النادي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره فاركو، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم 14 يونيو الجاري.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها من 15 مباراة.

وكان كهربا قد شارك في مباراة الترجي التونسي الأخيرة بنهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت فوز الاهلي بهدف دون رد، وتتويجه بلقب البطولة.