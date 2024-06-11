بعد التعادل مع غينيا.. وزير الرياضة يستقبل منتخب مصر في مطار القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على استقبال بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عقب الوصول مباشرة للقاهرة، بعد مواجهة منتخب غينيا بيساو.

وتعادل المنتخب الوطني المصري أمس الإثنين مع غينيا بيساو، بهدف لكل منتخب، ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ورافق بعثة منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويليه منتخب غينيا بيساو برصيد 6 نقاط.