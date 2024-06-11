"كنت هتجنن".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لحسام حسن ويطالبه بهذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

طالب مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، حسام حسن، المدير الفني للفراعنة بتقليل تصريحاته الإعلامية، لعدم ارتكاب الأخطاء.

وتعادل المنتخب الوطني المصري، أمس الإثنين مع منتخب غينيا بيساو بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال مختار مختار في برنامج تلفزيوني عبر قناة المحور: "نعذر حسام حسن الآن، لكن يجب أن يحدث تطور وتحسن في المستوى خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "في الشوط الأول لم نصنع الفرص، ولدي تحفظ كبير على الهدف الذي استقبلناه في تلك المباراة، وهناك عدد كبير من اللاعبين الذين لم يعودوا للدفاع".

أكمل: "كنت سأجن عندما كنت أشاهد المباراة، وهذا يؤكد أننا كنا نلعب المباراة برعونة، وعلى حسام حسن أن يركز في عمله فقط، لأن كثرة التصريحات تجعله يرتكب الأخطاء".

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