"السعيد عمره مجرد رقم".. مدرب الزمالك يكشف إمكانية لعب ثلاثي الزمالك في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أثنى أندريه بيكي المدرب العام للفريق نادي الزمالك، على الثلاثي عبد الله السعيد وأحمد السيد زيزو وناصر ماهر، لاعبي الفريق الأبيض، مشيدا بقدراتهم الفنية الكبيرة داخل الملعب.

قال مدرب الزمالك في لقاء تلفزيوني عبر قناة أون تايم سبورتس: "زيزو والسعيد وناصر ماهر، يمكنهم اللعب في أوروبا، والتألق وتحقيق نتائج جيدة في في أي فريق".

وأضاف: "عبد الله السعيد في عمره هذا يمكنه اللعب في أي مكان وزيزو أيضًا وناصر ماهر والعديد من لاعبي الفريق، لديهم مهارات وإمكانيات مختلفة وكبيرة، ولا بد من الصبر عليهم".

وأضاف: "أطالب الجماهير بالصبر على لاعبي الفريق، ونعدهم بالمنافسة بقوة على مسابقة الدوري خلال الموسم الحالي، والجميع سوف يبذل قصارى جهده".

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبلة، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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