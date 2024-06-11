"تلقى تحذيرات طبية استدعت سفره العاجل".. محمود الخطيب يغادر القاهرة لاستكمال برنامجه العلاجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي، مغادرة رئيس مجلس إدارته محمود الخطيب خلال الساعات القليلة القادمة القاهرة؛ لاستكمال برنامجه العلاجي.

وأوضح النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي بعدما تلقى الخطيب مؤخرًا العديد من التحذيرات من قبل الطبيب المعالج:"خضع لبعض الفحوصات التي أكدت نتيجتها حاجته الماسة إلى ضرورة السفر بشكل عاجل؛ لاستكمال برنامجه العلاجي، والبقاء في الخارج تحت الإشراف الطبي".

وذكر النادي الأهلي:"استكما البرنامج العلاجي للخطيب تأجل لما يزيد على 8 أشهر، بعدما قطع في شهر أكتوبر الماضي رحلته العلاجية الأخيرة والعودة للقاهرة، بعد الأزمة الصحية التي مر بها الراحل الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي".

وأوضح البيان أن الخطيب اضطر إلى البقاء في مصر بسبب هذه الظروف وعدم تنفيذ برنامجه العلاجي، الذي كان يستلزم ابتعاده عن أي ضغوط سواء نفسية أو مرتبطة بالعمل، وفقًا لتعليمات الأطباء لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولكنه تحامل على نفسه، وفضل الاستمرار في ممارسة مهام عمله داخل النادي.

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