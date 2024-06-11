قراران رسميان من الأهلي عقب اجتماعه أمس الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، يوم أمس الإثنين، اجتماعًا؛ لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه تقرير اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 10/1/2024، والخاص بإعادة هيكلة عمل مجموعة الوحدة الاقتصادية، بالتعاون مع شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي.

هذا بالإضافة إلى اعتماد إعادة هيكلة قناة الأهلي المملوكة لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، بالتعاون مع شركة بريزنتيشن لايف.

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