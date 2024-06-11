"كنت تسأل صلاح الأول".. ميدو يوجه رسالة نارية لحسام حسن: "لازم يبقى فيه احترام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على واقعة عدم استبدال محمد صلاح بقرار من حسام حسن، رغم تجهيز مصطفى فتحي للنزول، خلال مواجهة غينيا بيساو أمس الإثنين.

وتعادل المنتخب الوطني مع نظيره غينيا بيساو، أمس الإثنين، بهدف لكل فريق، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، على ملعب الأخير.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "اللي حصل ما ينفعش يبقى مصطفى فتحي واقف على الخط وترجعه للدكة تاني يا كابتن حسام".

أضاف: "حسام حسن كان يسأل لازم صلاح قبل وقوف مصطفى فتحي على الخط، وبعدها يعود مرة أخرى للدكة".

وأتم تصريحاته: الفكرة مش انك بتلعب في نادي أيه، لازم يبقى فيه احترام لأي لاعب في منتخب مصر، مهما كان بيلعب فين أو في أنهي مستوى، ولدي تحفظ على هذا الأمر".

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026، برصيد 10 نقاط، ويليه منتخب غينيا بيساو برصيد 6 نقاط.

اقرأ أيضا:

"كنت هتجنن".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لحسام حسن ويطالبه بهذا الأمر

بعد التعادل مع غينيا.. وزير الرياضة يستقبل منتخب مصر في مطار القاهرة (صور)