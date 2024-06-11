كيف تحول صراع الأهلي والزمالك على سفيان رحيمي إلى صراع سعودي.. الأرقام تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

يواصل النجم المغربي سفيان رحيمي تألقه وتقديمه مستويات مميزة مع العين الإماراتي وذلك بعدما قاد فريقه للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخ النادي.

وتكرر المشهد مرة ثانية بعدما أصبح رحيمي هدفاً لأكبر ناديين في المملكة العربية السعودية وذلك بعدما كان في وقت سابق أيضاً هدف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "هسبورت" المغربية فأن إدارة النصر دخلت في سباق مع نظيرتها في اتحاد جدة بعدما قدمت الأخيرة عرضاً رسمياً للحصول على خدمات رحيمي في ظل رغبة مسؤولي العميد التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم سفيان رحيمي مستويات مميزة منذ انضمامه إلى صفوف العين الإماراتي مطلع موسم 2021، وشارك مع الفريق خلال الموسم الحالي في 40 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 23 هدفا وصنع 13 آخرين، كما توج بجائزة هداف بطولة دوري أبطال آسيا وأفضل لاعب بالمسابقة.

وبالرجوع إلى الماضي سنجد أن سفيان رحيمي نجح في خطف أنظار القطبين الأهلى والزمالك وذلك خلال فترة تواجده في صفوف الرجاء المغربي، وخلال موسمه الأخير معه لعب 44 مباراة سجل خلالها 19 هدف وصنع 17 آخرين.

وأشارت التقارير الصحفية في ذلك الوقت إلى أن إدارة الأهلي كانت ترغب في ضم مهاجم الرجاء ولكن موسيماني فضل التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني، كما دخلت إدارة القلعة البيضاء في المفاوضات في ذلك الحين.

ولعب رحيمي صاحب الـ28 عاماً خلال مسيرته الكروية في صفوف 3 أندية فقط وهم نجم الشباب الرياضي، الرجاء والعين الإماراتي.

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