"تُوفيّ صعقًا بالكهرباء بمقر عمله".. من هو علي ويكا حارس مرمى فريق سنورس الراحل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لقى علي محمد الشهير بـ "علي ويكا"، حارس مرمى فريق سنورس بمحافظة الفيوم ـ الذي ينشط بدوري الدرجة الثالثة مصرعة مساء يوم أمس الإثنين صعقًا بالكهرباء في مقر عمله بأحد الوحدات السكنية.

صاحب الـ 22 عاماً يعمل كفني كهرباء بجانب عمله كحارس مرمى لفريق سنورس؛ حيث ذهب عقب نهاية المران لأحد الوحدات السكنية لمواصلة عمله الآخر؛ حيث لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء.

وسبق وارتدى حارس المرمى الشاب قميص نادي جولدن أسمرات ـ الذي ينشط بدوري الدرجة الرابعة ـ قبل أن يعود مرة أخرى لمحافظة الفيوم عن طريق نادييي العدوة وسنورس بجانب العمل بمجال التدريب بعدد من الأكاديميات الخاصة بالمحافظة ذاتها".

وشارك الحارس الراحل في نسختين من بطولة كأس مصر كما حصد دوري منطقة القاهرة للناشئين.

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