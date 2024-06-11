خطوة واحدة تفصل النصر السعودي من ضم تشيزني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

اقتربت إدارة نادي النصر السعودي من إنهاء التعاقد مع البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على "منصة إكس" اليوم الثلاثاء: " مفاوضات النصر مع تشيزني وصلت إلى المراحل النهائية بعدما تم الاتفاق على انتقال الحارس إلى صفوف الفريق السعودي لمدة موسمين".

وأضاف رومانو:" أنه من المقرر أن يحصل يوفنتوس على 5 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات تشيزني، وأن النادي السعودي ينتظر فقط الحصول على الضوء الأخضر قريبًا".

وارتبط اسم تشيزني صاحب الـ34 عاماً بالانتقال إلى صفوف النصر بعدما فشلت إدارة العالمي في التعاقد مع البرازيلي إيدرسون مواريش حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.

يذكر أن الفريق الكروي بنادي النصر أنهى منافسات الموسم المنقضي من مسابقة دوري روشن في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 82 نقطة وبفارق كبير عن المتصدر نادي الهلال صاحب الـ96 نقطة.



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