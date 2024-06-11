شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر بعد الوصول للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على استقبال بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عقب الوصول مباشرة للقاهرة بعد مواجهة منتخب غينيا بيساو والتعادل الإيجابى 1/1 ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ورافق بعثة منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة وخالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة.



مصطفى شوبير



وزير الرياضة

وأشار وزير الرياضة إلى أننا الآن فى مرحلة هامة وهى مرحلة تجميع أكبر قدر من النقاط لحسم الأمر مبكرا والوصول لـ كأس العالم 2026، ونحن الآن نتصدر مجموعتنا وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسينا، لذا كان من المهم جدا أن ننهى فترة توقف مباريات تصفيات كأس العالم ونحن متصدرين بفارق مطمئن.

وأكد صبحى ثقته فى اللاعبين والجهاز الفنى فى الحصول على بطاقة الوصول للمونديال وإسعاد الجماهير المصرية التى دائما ما تساندهم وتقف خلفهم.