شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة شابات اليد تغادر إلى المجر استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تغادر بعثة منتخب مصر الوطنى للشابات مواليد 2004 لكرة اليد ظهر اليوم إلى المجر للدخول فى معسكر تدريبى قبل انطلاق بطولة العالم، يستمر خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجارى.

ويخوض الفريق الوطنى المصرى للشابات ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق فى المجر باللعب مع منتخب المجر مبارتين ومباراة مع منتخب هولندا.

تضم قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى فى معسكر المجر كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة ورامى عبد اللطيف المدير الفنى ومحمد عبد السلام ريشة مدرب عام وكابتن محمد عباس مدرب حراس مرمى وكابتن حازم حامد محلل الأداء والكابتن منة كرم إدارية الفريق الوطنى والدكتورة ماهيتاب محمد أخصائية علاج طبيعى.

يلعب منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2004 ببطولة العالم القادمة للشابات فى نسختها الـ24 والتى تستضيفها مقدونيا خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخب سويسرا ومنتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب تشيلى.

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة للرجال بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب كل من: كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

وأسفرت منافسات قرعة اليد بأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.