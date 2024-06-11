شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث الاعتماد على سياسة التدوير بسبب إجهاد الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، يستهدف الاعتماد على سياسة التدوير فى الفترة المقبلة بسبب الإجهاد الذى يعانى منه اللاعبين الدوليين.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الشناوى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة وإمام عاشور، مروان عطية، حوالي 7 لاعبين في المنتخب من الأهلى غير المتواجدين مع المنتخب الأولمبي، والأهلي ليس لديه رفاهية ضياع النقاط في الدوري.

وأضاف: الأهلي لو فاز في كل المؤجلات سيكون أعلى من بيراميدز بنقطة وحيدة وكولر يفكر في الفوز بكل المؤجلات لتصدر جدول الدوري، ويبحث كيفية إدارة عملية التدوير، وكذلك يعاني من غياب وسام أبو علي بسبب الإصابة.

واختتم: الدوري في خطر بالنسبة لـ كولر، والفريق لا يمتلك رفاهية فقدان النقاط وهذه حلاوة المنافسة في الدوري.