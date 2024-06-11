شكرا لقرائتكم خبر عن النادو تتجه لعقد جلسة استماع ثانية لـ رمضان صبحى فى أزمة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل جلسة الاستماع الأولى التى خضع لها رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز، على خلفية تعرضه للإيقاف من لجنة المنشطات.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: رمضان أنهى جلسة الاستماع الأولى وسيتم تحديد جلسة استماع ثانية، وخلال جلسة الاستماع محامى رمضان قدم الدفوع وبرر موقف اللاعب، وما علمته، أن هناك نية لجلسة استماع ثانية مع اللجنة التابعة للنادو.

وأضاف: هذه اللجنة ستنتهي إلى قرار وترفعه للنادو والذي يرفع التقرير إلى الوادا، ويظل رمضان صبحي موقفه معلقاً إلى أن تنتهي اللجنة من قرارها ويصدر قرار الوادا ومن ثم يتم إبلاغ بيراميدز بالقرار النهائي.

وكشف الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لـ مكافحة المنشطات، أن رمضان صبحي عنده مخالفة فى كودين من أكواد المنشطات، وهما التلاعب فى العينة وانتهاك القواعد المنشطة، وبالتالي تم إيقافه إجبارياً.

وقال "التلاعب فى العينة له عقوبة والانتهاك للقواعد له عقوبة، ومن يحدد القرار لجنة الاستماع تبعا للأكواد وتفسيرها، ولو ثبت على رمضان صبحي التلاعب والانتهاك يتم إيقافه من عامين لأربعة أعوام".