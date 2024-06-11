شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير ينشر صورة مع محمد صلاح عقب عودة المنتخب من غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

نشر مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر صورة تجمعه بـ محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي خلال عودتهما من غينيا بيساو صباح اليوم الثلاثاء، وعلّق مصطفى شوبير على صورته مع محمد صلاح، قائلاً: "صباح الخير".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو مساء أمس الاثنين، بهدف لمثله في تصفيات مونديال 2026.



مصطفى شوبير

من ناحية أخرى حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن كولر طلب ضم 5 لاعبين فى 4 مراكز خلال الصيف الجاري، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات فى مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التي يرغب فيها، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.