شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الزمالك مع خالد بوطيب لإنهاء أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير مستجدات أزمة إيقاف القيد التى تعرض لها نادى الزمالك مؤخراً بسبب المستحقات المتأخرة للمغربى خالد بوطيب لاعب الفريق الأبيض السابق.

وقال شوبير عبر برنامجه الإعلامى "مع شوبير"، عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الزمالك أكدوا أنهم توصلوا لحلول جيدة مع خالد بوطيب والأمور تسير بشكل جيد، والمشكلة أنه طلب التقسيط 60% مقدم و40% في خلال 4 أشهر.

وأضاف: الزمالك يبحث الاستغناء عن عدد من اللاعبين لتوفير النفقات أبرزهم السنغالى إبراهيما نداى الذى يتقاضى مليون و76 ألف دولار في الموسم ولم يسجل سوى 3 أهداف، والبنيني سامسون أكينيولا الذى يتقاضى 538 ألفا و466 دولارا، والمدافع ياسر حمد لم يثبت وجوده بقوة، وكل هذه الأسماء مرشحة للاستمرار إذا لم يتم حل مشكلة القيد، وقد يتم تخفيض عقودهم.

وواصل: الزمالك لم يتحدث مع محمود علاء بشأن التجديد بعد انتهاء تعاقده، وناصر منسي لم يقدم المردود المنتظر من جماهير الزمالك، واختتم: محمد عاطف مرشح للإعارة ومهاب ياسر، والمجلس الحالي حل مشاكل بالجملة ومازالت هناك مشاكل أخرى، ويحسب للزمالك فوزه بالكونفدرالية رغم كل هذه الأزمات.