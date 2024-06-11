شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحتفل بوصول محمد أبو العلا للمباراة الـ100 والان مع تفاصيل الخبر

حرص منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، على الاحتفال بمحمد أبو العلا طبيب المنتخب بعد وصوله للمباراة رقم 100 فى تاريخه، والتواجد على رأس الجهاز الطبى للمنتخب منذ عام 2015.

وأهدى المنتخب قميصاً يحمل توقيعات اللاعبين لطبيب الفراعنة محمد أبو العلا.



محمد ابو العلا ومحمد صلاح

وأتم محمد أبو العلا مباراته رقم 100، بعد خوض المنتخب الوطني للقاء غينيا بيساو، ووصلت بعثة المنتخب الوطنى إلى مطار القاهرة الدولى قبل قليل، بعد التعادل مع منتخب غينيا بيساو 1/1، فى المباراة التى جمعت المنتخبين أمس الاثنين فى غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره إثيوبيا يوم 17 مارس 2025 في إطار مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويخوض الفراعنة مباراة ثانية في التجمع ذاته يوم 24 من نفس الشهر أمام سيراليون.

وخاض منتخب مصر خلال معسكر شهر يونيو مواجهتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وحسم الفراعنة المباراتين بفوز على بوركينا فاسو في الجولة الثالثة، وتعادل مع غينيا بيساو في الجولة الرابعة.

وحافظ منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات بعد أن حصد 10 نقاط من 4 جولات، فيما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى النقطة 6 في الوصافة.

ويقع منتخبا مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب أثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو.