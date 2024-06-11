شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة وصول عروض سعودية لضم كهربا فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

قال مسئولو الأهلى إن النادى لم يتلق عروضاً رسمية من أندية الدورى السعودى لضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق.

فى هذا الشأن قال مصدر فى القلعة الحمراء إن ما أثارته بعض وسائل الإعلام المصرية أو السعودية بشأن وصول عروض رسمية لضم كهربا غري صحيح.

وتابع المصدر: لا نعلم شيئاً عن هذا الأمر وحال وصول عرض رسمي من الدوري السعودي أو أي نادً سيتم مناقشته لإتخاذ القرار المناسب للاعب والنادي.

من ناحية أخرى حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن كولر طلب ضم 5 لاعبين فى 4 مراكز خلال الصيف الجاري، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات فى مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التي يرغب فيها، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.