شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خريطة تطوير إذاعة "أون سبورت إف إم" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التطوير المستمر الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في جودة المادة المقدمة إلى المتلقي، سواء كانت مقروءة أو مرئية، أو مسموعة، شهدت إذاعة "أون سبورت إف إم" الرياضية تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة.

ومن منطلق أن الشعور بالراحة والانتماء يبدأ أولاً من توفير بيئة عمل مناسبة ومريحة للعاملين في الإذاعة، قامت الإذاعة بتطوير المنتج البصري بشكل كبير، حيث دشنت الاستوديو الجديد للراديو في بث مشترك مع قناة أون تايم سبورت ١ بعدما قامت بإعادة تصميم ديكورات الاستوديو بألوان عصرية وبنموذج حديث يليق بالإذاعة الرياضية الرائدة في الوطن العربي، ودعمت ذلك بالتواصل مع السادة المستمعين سواء عبر الرسائل، أو بتصوير البرامج والاستوديوهات التحليلية ببث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

التطوير لم يشمل فقط المنتج البصري، إنما كان ذلك هو اللمسة الأخيرة التي أضافت للإذاعة البريق الإضافي، بعد أن قامت إدارة الإذاعة بتطوير المحتوى الإذاعي المقدم بمجموعة من ألمع الإذاعيين والإعلاميين، ومجموعة متنوعة من البرامج التي تتناول كل الرياضات بمختلف التوجهات، لتليق بكل الأذواق، وبشكل يحافظ على مهنية وحيادية الإذاعة التي تعود المستمعون عليها.

كانت الأخبار قد انتشرت في الأشهر الماضية عن انضمام الإعلاميين محمد الليثي وهاني حتحوت لأسرة مقدمي البرامج في الإذاعة، وتطوير عدد من البرامج التي كان يقدمها نجوم الإذاعة المتواجدين بالفعل مثل أحمد شوبير، سيف زاهر، حازم إمام، خالد الغندور، محمد فضل، شادي عيسى، وليد صلاح الدين، وأيمن يونس ومصطفى عمار.

وإضافة عدد من البرامج النوعية الجديدة بداية من البرنامج الصباحي بشكله الجديد والذي يتناوب على تقديمه الثلاثي محمد منير وإسراء سعد وأميرة أسامة، باريس 2024 والذي يتناوب على تقديمه كل من لمياء نبيل ومحمد عفيفي، إكسترا تايم الذي يقدمه محمد المحمودي وسارة حسين، ومصارحة حرة الذي يقدمه حسن المستكاوي وأحمد فوزي العريان، وبرنامج النص الحلو الذي تقدمه مها السنباطي ونهوند سري، وبرنامج أون بريك تقديم نرمين جمال وبرنامج نعم قادرون تقديم محمد كشك والذي يعتبر أول برنامج إذاعي يقدمه أحد أفراد منظومة قادرون باختلاف.

أما المنتج الأساسي وهو المباريات والاستوديوهات التحليلية، فالإذاعة مستمرة في تغطية كل الفعاليات والبطولات حول العالم بمجموعة من أبرز المحللين مثل سامي الشيشيني وهشام حنفي وفاروق جعفر ووليد صلاح الدين وطارق السيد ومحمد إبراهيم ومحمد ساهر وعلاء حسب الله وإيهاب المصري وعمرو الدسوقي وتامر بجاتو وغيرهم من المحللين الشباب، ويقود الاستوديو في هذه الفعاليات مجموعة متنوعة من الأصوات أصحاب الباع الطويل في مجال الإعلام، وهم الأستاذ عثمان أباظة ومحمد المحمودي وماركو مراد وشادي عيسى وفتح الله زيدان وأميرة جمال، وتنقل لكم المباريات بأصوات المعلقين طارق الأدور ومحمد الكواليني ومؤمن حسن ومحمد البوشي وأمير محروس ورامي بهجت وهيثم هيبة ومحمد عفيفي



اذاعة اون سبورت



استوديو راديو اون سبورت



استوديو راديو اون سبورت



عثمان أباظة رفقة فاروق جعفر وهشام حنفي