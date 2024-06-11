شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. رأسية محمد عبد المنعم تعلن تتويج الأهلى بطلا لقارة أفريقيا أمام الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 11 يونيو 2023 توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، على حساب الوداد المغربي بالفوز بثلاثة أهدف مقابل هدفين بمجموع أهداف الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب (2-1)، وتعادل أمام الوداد المغربي في لقاء الإياب بهدف لهدف ، سجل يحيى عطية الله هدف التقدم لفريقه الوداد المغربي في شباك الأهلي في الدقيقة 27.

وأحرز محمد عبدالمنعم هدف الأهلي في الدقيقة 78 في شباك الوداد المغربي من رأسية لعرضية التونسى على معلول.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد في نهائي دوري الأبطال، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

بدلاء الأهلي أمام الوداد المغربي

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من : علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وافشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".