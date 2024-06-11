شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام حسام حسن مع الفراعنة بعد التعادل مع غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

اكتفى منتخب مصر بالتعادل مع مضيفه منتخب غينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم 2026، وتعادل منتخب مصر مع نظيره الغينى بنتيجة 1-1 مساء الاثنين فى الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 فى أمريكا والمكسيك وكندا.

وتقدم منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 42 عن طريق ماما بالدي، قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 70.

لعب الفراعنة تحت قيادة حسام حسن 4 مباريات حقق الفراعنة الفوز فى مباراتين والتعادل فى لقاء وخسر مباراة وسجل المنتخب الوطنى 6 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف أيضاً.

اللقاء الأول ودى مصر 1_0 نيوزيلندا

اللقاء الثاني ودى مصر 2_4 كرواتيا

اللقاء الثالث رسمي مصر 2-1 بوركينا فاسو

اللقاء الرابع رسمى مصر 1-1 غينيا بيساو

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره إثيوبيا يوم 17 مارس 2025 في إطار مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويخوض الفراعنة مباراة ثانية في التجمع ذاته يوم 24 من نفس الشهر أمام سيراليون.

وخاض منتخب مصر خلال معسكر شهر يونيو مواجهتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وحسم الفراعنة المباراتين بفوز على بوركينا فاسو في الجولة الثالثة، وتعادل مع غينيا بيساو في الجولة الرابعة.

وحافظ منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات بعد أن حصد 10 نقاط من 4 جولات، فيما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى النقطة 6 في الوصافة.

يقع منتخبا مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب أثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو.