شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يستكشف الطلائع من بوابة بلدية المحلة قبل لقاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة معتمد جمال، بالمباريات السابقة لفريق طلائع الجيش فى الدورى وآخرها مواجهة بلدية المحلة، والتى انتهت بفوز الطلائع بهدف نظيف، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء عبد الحميد بسيونى، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش، فى المباراة التى تجمع الفريقين الأحد 16 يونيو، والذى يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك ضمن منافسات الدورى.

وخلال فترة التوقف الدولى بسبب مشاركة المنتخب الوطنى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، عمل جهاز المقاولون على حل الأزمات الدفاعية بالفريق، وذلك قبل العودة لاستكمال المباريات.

وودع المقاولون العرب مسابقة كأس مصر من دور الـ32، وذلك عقب الهزيمة أمام الترسانة بهدف نظيف.

وتأزم موقف المقاولون العرب في جدول مسابقة الدوري ويحتل المقاولون المركز الـ17 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 16 نقطة، بعدما خاض الفريق 23 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 3 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 36.