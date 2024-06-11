شكرا لقرائتكم خبر عن الحسينى يشيد بنتائج منتخب السلاح فى بطولة أفريقيا ويطالب بالتركيز فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

أشاد طارق الحسيني النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح، بنتائج المنتخب الوطنى فى جميع الأسلحة، بعدما حقق 22 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة الأفريقية للكبار في دولة المغرب.

احتلت مصر صدارة جدول ترتيب الميداليات برصيد 22 ميدالية متنوعة بواقع 9 ميداليات ذهبية و 4 فضيات و 9 ميداليات برونزية.

وقدم طارق الحسيني التهنئة للاعبي المنتخب المصري، مشيدًا بالأداء المميز والرائع الذي ظهر به جميع اللاعبون خلال منافسات البطولة وبذلهم قصارى جهدهم من أجل حصد الميداليات ورفع علم مصر عاليًا.

وطالب نائب رئيس الاتحاد المصري، من اللاعبين التركيز والاستعداد والتجهيز بقوة خلال الفترة المقبلة، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ووجه الحسيني، الشكر والتقديم لمجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة عبد المنعم الحسيني الذي يقدم كافة الدعم والمساندة والتحفيز للاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق النتائج الإيجابية دائمًا، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

كما وجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على دعمهما المستمر لاتحاد السلاح وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة باللاعبين.

وتعد هذه البطولة آخر بطولات المنتخب المصري للسلاح قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس والتي ستقام خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس القادم.