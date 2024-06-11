شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى رجال مع الاتحاد السكندرى اليوم، الأحد، فى ثالث مباريات الدور النهائي من بطولة دورى السلة، والتى يستضيفها استاد القاهرة.

وتقام المباريات بنظام best of 5 حيث يلتقى الفريقان فى 5 مباريات، والفريق الفائز في 3 مباريات بكون المتوج باللقب.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى في ثانى جولات الدور النهائي في الثامنة مساء اليوم، بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

نتيجة اول جولتين فى الدورى

وفاز الاتحاد السكندري فى أول مباراة على الاهلى، بنتيجة 71/69 بينما فاز الأهلى في الثانية بنتيجة 83/79

موعد مباريات نهائي دورى السلة

تقام المباريات أيام 7 و 9 و 11و 13 يونيو على استاد القاهرة ، بينما تقام مباراة فاصلة يوم 14 حالة تعادل الفريقان في مرات الفوز والخسارة.

طاقم حكام المباراة

ويتكون طاقم التحكيم للمباريات من اللاتيفى مارتنز كولوفيزك، ويعاونه مواطنه جاتس سالين، والبورتريكى روبرتو فاسكوز

وقرر اتحاد كرة السلة أن يتم الاعتماد على طاقم حكام دولى جديد بدءا من المباراة الرابعة المقرر لها بعد غد الخميس ، والطاقم يتكون من البلغارى مارتن هولوزوف، و اللاتيفى مارتنز كولوفيزك، ويعاونه البولندى وزسيش ليزكا.

نقل نهائي الدورى إلى استاد القاهرة

كان من المقرر اقامة المباريات بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، إلا أن اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة قرر نقل مباريات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر رجال، بناء على طلب الاتحاد السكندرى بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة الفريقين الموسم الماضى بصالة حسن مصطفى، وهو ما وافق عليه الأهلى واتحاد السلة.