شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الإصابات تُطارد الزمالك قبل مواجهة سيراميكا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا في المباراة المؤحلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى، باللقاء الذى يقام الجمعة 14 يونيو الجارى.

ويعانى الزمالك من وجود عدة إصابات قبل مواجهة سيراميكا، على رأسها الونش،عبد الشافى، وأحمد حمدى للإصابة بالرباط الصليبى.

كما يتواجد في صفوف الزمالك عدة إصابات أخرى ، منها احمد فتوح ، مصطفى الزنارى، محمد عاطف ، شيكابالا ، سيف الجزيرى ، ومهاب ياسر.

نرصد في السطور التالية إصابات لاعبى الزمالك..

1- محمود حمدى الونش الرباط الصليبى

2- محمد عبد الشافى الرباط الصليبى

3- احمد حمدى الرباط الصليبى

4- سيف الجزيرى إصابة في العضلة الخلفية

5- محمود عبد الرازق شيكابالا إصابة في العضلة الامامية

6- أحمد فتوح تمزق في أربطة الكاحل

7- مصطفى الزنارى اجهاد في العضلة الخلفية

8- محمد عاطف كدمة في الركبة

9- مهاب ياسر كدمات متفرقة على جانبي القدم.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة حسم مصير عدد من المصابين من المشاركة في المباراة المقبلة.

